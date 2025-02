[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Apertura della finestra annuale di candidatura 2025/2026 per – Catalogo offerta disabili-anziani (Dichiarazioni di permanenza / aggiornamento)

Ai Soggetti Gestori

delle Unità di Offerta

iscritti al Catalogo ex A.D. 287/2024

Con A.D. n. 169 del 14 febbraio 2025, pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025, sono stati approvati appositi aggiornamenti tecnici all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse all’iscrizione nel “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità, anziani e non autosufficienti” (già approvato con A.D. n. 287 del 10/04/2024) ed è stata disposta l’apertura della finestra annuale di candidatura 2025/2026, partire dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2025, fino alle ore 12:00 del 20 marzo 2025.

Il Catalogo consente la candidatura di nuove unità di offerta (iscrizione “ex-novo”), in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, per le seguenti tipologie di servizio:

Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili ex art. 3 del R.R. n. 5/2019;

Centro diurno per soggetti non autosufficienti ex art. 3 del R.R. n. 4/2019;

Centro diurno per pazienti affetti da Alzheimer di cui al R.R. n. 3/2005, convertito in art. 3 del R.R. n. 4/2019;

Centro diurno per persone anziane (art. 68 del R.R. 4/2007);

Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87 del R.R. 4/2007);

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88 del R.R. 4/2007) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 9/2017;

Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105 del R.R. 4/2007);

Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106 del R.R. 4/2007).

Le domande di manifestazione di interesse all’iscrizione ex-novo nel “Catalogo telematico” suindicato, possono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica al seguente Link https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/a partire dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2025, fino alle ore 12:00 del 20 marzo 2025.

Parallelamente, RICORDIAMO a tutte le Unità di offerta già iscritte al Catalogo dell’offerta ex A.D. n. 287/2024, che le stesse dovranno obbligatoriamente trasmettere, tramite la medesima piattaforma telematica ed entro i medesimi termini (dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2025, fino alle ore 12:00 del 20 marzo 2025), apposita “Dichiarazione di permanenza dei requisiti” conforme all’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico o, in alternativa, apposita “Domanda di aggiornamento” conforme all’Allegato 3 dell’Avviso Pubblico.

Al riguardo, a norma del art. 7, comma 3 dell’Avviso, si evidenzia che “La mancata presentazione da parte del gestore durante la finestra temporale prevista all’art. 4 del presente Avviso, della dichiarazione di cui al precedente comma 1 (permanenza), oppure della domanda di aggiornamento di cui al successivo art. 8, ove previsto, equivale a rinuncia all’iscrizione e comporta la cancellazione d’ufficio dell’unità di offerta stessa dal Catalogo , che sarà disposta ai sensi della normativa vigente senza ulteriori adempimenti”.

Pertanto, TUTTE le Unità di offerta già iscritte al Catalogo dell’offerta ex A.D. n. 287/2024 devono obbligatoriamente procedere a presentare ALMENO UNA delle 2 suddette tipologie di istanza (permanenza, oppure aggiornamento), PENA LA CANCELLAZIONE DA CATALOGO.

LA DICHIARAZIONE DI PERMANENZA (conforme all’Allegato 2 e generata direttamente in piattaforma) dovrà essere presentata da quelle unità di offerta che rispetto all’ultimo aggiornamento effettuato in ordine di tempo, NON abbiano alcuna necessità di modifica (con la dichiarazione di permanenza, infatti, si conferma il possesso di tutti i requisiti previsti dal art. 3 dell’Avviso, si conferma il personale risultante da ultimo aggiornamento, si conferma la tariffa esibita, si conferma il numero dei posti a catalogo).

L’ISTANZA DI AGGIORNAMENTO (conforme all’Allegato 3 e generata direttamente in piattaforma), invece, dovrà essere presentata da quelle unità di offerta che rispetto all’ultimo aggiornamento effettuato in ordine di tempo, ABBIANO LA NECESSITA’ di modificare il personale, e/o modificare la tariffa esibita, e/o modificare il numero dei posti a catalogo entro i limiti stabiliti dall’Avviso.

N.B.! Non rientra tra i casi per procedere all’aggiornamento, il mero aggiornamento del calendario delle chiusure, per il quale sarà attivata apposita funzione solo in fase di abbinamento delle domande di buono servizio per la nuova annualità.

Tutte le istanze suindicate verranno generate direttamente in piattaforma, mediante compilazione di apposite maschere-dati, con l’aggiunta degli eventuali allegati previsti.

E’ possibile richiedere informazioni in merito all’Avviso Pubblico, al seguente indirizzo mail dedicato buoniserviziodisabili-anziani@regione.puglia.it