[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Apertura del Charity Point “Da cuore a cuore” a Manfredonia

La Fondazione ANT Italia Onlus è lieta di annunciare l’apertura del nuovo Charity Point “Da Cuore a Cuore”, che sarà inaugurato martedì 3 giugno 2025 alle ore 19.00 in Corso Manfredi 112 a Manfredonia.

Il Charity Point è un negozio solidale dove è possibile donare abiti, accessori e articoli utili, che verranno destinati a sostenere le cure mediche gratuite a domicilio offerte dalla Fondazione ANT e ad aiutare persone in condizioni di difficoltà.

Un gesto concreto di solidarietà, per trasformare ciò che non usiamo più in speranza e assistenza per chi ne ha davvero bisogno.