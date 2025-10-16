Attualità Manfredonia

Aperto il bando per gli alloggi popolari a Manfredonia

Redazione16 Ottobre 2025
Aperto il bando per gli alloggi popolari a Manfredonia.

A partire dal 15 ottobre 2025 fino al 24 novembre 2025 (ore 23:59), è possibile partecipare al bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel Comune di Manfredonia.

📑 Il bando completo è disponibile qui: http://comune.manfredonia.fg.it/output_allegato.php…

📋 Possono fare domanda i cittadini che:

risiedono o lavorano stabilmente a Manfredonia;

rientrano nei limiti di reddito previsti;

non possiedono un alloggio adeguato in Italia.

Le domande vanno presentate solo online sul portale: bacopa.it/?mod=mnflr1025

ℹ️ Chi aveva già fatto domanda dovrà ripresentarla: la vecchia graduatoria verrà annullata.

👉 Per assistenza è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali, all’URP o alle organizzazioni sindacali

