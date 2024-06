ANTONIO TASSO CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE IL 7 GIUGNO IN PIAZZA STELLA

Venerdì 7 giugno, in piazza Stella, a partire dalle ore 19, Antonio Tasso, candidato sindaco per la coalizione “MANFREDONIA…UNA SFIDA DA VINCERE INSIEME” (formata dalle liste del Movimento 5 Stelle, AgiAMO, Sipontum, Antonio Tasso Sindaco e Noi Siamo Manfredonia), chiuderà la campagna elettorale.

Un evento di grande coinvolgimento, perché oltre agli interventi politici, vi saranno delle simpatiche iniziative per cittadini di tutte le età.

“In questa attività elettorale siamo stati felici di stare in mezzo alla gente, parlare con essa, ricevere preziosi suggerimenti; pertanto, questo momento finale dovrà essere un grande coinvolgimento, che dia l’idea di quanto abbiamo a cuore Manfredonia, di come sia indispensabile tornare a vederla rifiorire” – racconta Tasso, che continua – Il Presidente Giuseppe Conte ha creduto in questa visione ed ha voluto fortemente essere presente a sostegno della nostra coalizione, che è l’unico progetto di totale discontinuità con un passato amministrativo, recente e remoto, che non ha portato la Città ai livelli occupazionali, sociali, turistici, ambientali e di assistenza sanitaria che merita. Noi chiediamo il voto per il tentativo, legittimo e concreto, di invertire la rotta. Siamo un popolo marinaro e sappiamo bene che farlo è indispensabile, per un futuro migliore, che meritiamo”.