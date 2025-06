[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anticiclone in rinforzo e caldo in aumento

#ANTICICLONE in rinforzo nei prossimi giorni. #Caldo in aumento da metà settimana con attenuazione della ventilazione settentrionale e aumento delle temperature massime di alcuni gradi, che si assesteranno con valori che non supereranno comunque i 34°C, fatta eccezione per alcune zone interne del Tavoliere.

Valori che saranno si caldi, siamo comunque in estate, ma non si avranno ancora eccessi da rendere le ore centrali insopportabili per afa o tassi d’umidità alti durante le ore serali.

Pochissime le possibilità di break temporaleschi di calore isolati. Venti che risulteranno deboli irregolari, tendenti dai quadrati orientali.

