Anticiclone alle corde. Deboli piogge da mercoledì pomeriggio
Torna l’instabilità sulla Puglia con le prime avvisaglie dal pomeriggio di domani, e un marcato peggioramento più incisivo nella giornata di giovedì.
Il minimo depressionario che andrà formandosi nelle prossime ore sul Tirreno richiamerà un ramo umido meridionale instabile che porterà un forte peggioramento sulla Basilicata. Qualche piovasco anche da noi sui settori interni della Murgia e litorale ionico da considerare deboli e poco incisivi. Più probabile un coinvolgimento della Puglia nella giornata di #giovedì, quando il minimo andrà spostandosi più a sud/est.
Venti che si andranno a disporre dai quadranti meridionali, in netto rinforzo di scirocco tra giovedì/venerdì in concomitanza della maggiore distribuzione delle piogge sul territorio regionale.
di Erasmo Solombrino