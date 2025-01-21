Anna Falchi: paura in diretta, come sta ora?

Anna Falchi ha vissuto un momento imprevisto durante la diretta del programma "I Fatti Vostri" su Rai 2, sorprendendo sia il pubblico che i suoi colleghi. Mentre saluta gli spettatori, l'attrice e con...

Anna Falchi ha vissuto un momento imprevisto durante la diretta del programma "I Fatti Vostri" su Rai 2, sorprendendo sia il pubblico che i suoi colleghi. Mentre saluta gli spettatori, l'attrice e conduttrice di 52 anni ha avuto un mancamento e si è accasciata al suolo, esclamando: “Sono svenuta!”. L’incidente ha colto di sorpresa Tiberio Timperi, il co-conduttore, che inizialmente ha pensato si trattasse di uno scherzo, esclamando: “Ma cos’è, uno scherzo?”.

Anna ha spiegato di essersi alzata troppo in fretta, suggerendo che il suo malessere fosse dovuto all'ipotensione ortostatica, una condizione che causa un brusco calo della pressione sanguigna quando ci si alza rapidamente da una posizione seduta o sdraiata. Timperi, visibilmente preoccupato, ha cercato di rassicurare il pubblico a casa, dicendo: “Tranquilli, sta bene, ci vediamo domani”, mentre baciava Anna sulla testa per confortarla.

Le condizioni di Anna Falchi

Il programma si è concluso in modo inaspettato, con la Falchi ancora sul pavimento. Fortunatamente, la conduttrice è stata immediatamente soccorsa e, secondo le ultime notizie, sta bene. Questo episodio ha suscitato una certa preoccupazione, ma anche un po' di ironia, con Timperi che ha commentato che avrebbero avuto materiale per programmi satirici come "Blob" e "Striscia la Notizia". Stando a quanto affermato da TvBlog, la Falchi si è ripresa dal malessere e sarà regolarmente presente da domani a I Fatti Vostri.