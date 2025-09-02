Andria, donna di 53 anni positiva al virus West Nile: primo caso nel Nord barese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La 53enne è risultata positiva al virus West Nile e si trova all’ospedale di Bisceglie, ricoverata presso l’unità operativa di Malattie Infettive: lo rende noto la ASL BAT spiegando che “le condizioni della paziente sono buone e non è mai stata in pericolo di vita”.

Ricordiamo che i principali serbatoi del West Nile sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. La febbre di tale virus non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette.

Inoltre, il 90 % di coloro che contraggono il virus resta asintomatico o ha sintomi lievi; solo in alcuni casi si registrano encefaliti o febbre alta, ma è comunque fondamentale cercare di prevenire la puntura di zanzara ricorrendo all’uso di repellenti e alla protezione degli ambienti di vita con zanzariere. “Si tratta di gesti di prevenzione semplici che però risultano di fondamentale aiuto” afferma Tiziana Dimatteo, commissario straordinario della ASL BAT.