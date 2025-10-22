Andria, bimba di 11 anni travolta da un'auto: ricoverata in gravi condizioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andria: una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto nel pomeriggio di Martedì 21 Ottobre, in via Nenni.

Secondo le ricostruzioni, la 11enne stava attraversando a piedi la carreggiata quando un’auto ad alta velocità, con un ragazzo di 20 anni alla guida, l’ha completamente travolta.

La bambina è stata sbalzata sull’asfalto dopo essere finita contro il parabrezza del veicolo: a causa delle gravi ferite riportate, è stata trasferita prima all’ospedale Bonomo di Andria e successivamente al Giovanni XXIII di Bari.

Le indagini e la posizione dell’automobilista, che si è fermato immediatamente per prestare soccorso, sono al vaglio degli agenti che dovranno ricostruire la precisa e intera dinamica del sinistro.