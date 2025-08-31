Andria, assume una donna e poi la invita a prostituirsi: denunciato datore di lavoro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Imprenditore denunciato nella giornata di ieri, 30 Agosto, da una donna di 40 anni e madre di due figli per induzione alla prostituzione: una storia che ha sconvolto la comunità di Andria.

La donna, con un passato nella tossicodipendenza e con grande voglia di rivalsa, aveva trovato lavoro all’interno di un locale di cui il proprietario prometteva uno stipendio molto alto, una casa in affitto e flessibili orari di lavoro.

Poco tempo dopo, però, è iniziato l’incubo: l’uomo ha cominciato a chiederle foto intime da pubblicare su un sito di appuntamenti, così da “Guadagnare tanto e facilmente, con due clienti al giorno”; queste le parole che avrebbe pronunciato l’imprenditore.

Dopo numerose richieste e altrettanti rifiuti, la donna è stata cacciata di casa: poco dopo, però, ha preso con decisione la scelta di licenziarsi e denunciare l’accaduto per cercare di prevenire nuovi episodi di maltrattamenti o ricatti sessuali.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle procedure attuate nei confronti dell’uomo, che sarà sicuramente interrogato durante il proseguo delle indagini.