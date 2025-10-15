Attualità ItaliaAttualità Puglia
Andria, 60enne beccato ad abbandonare rifiuti in strada: denunciato
L'uomo, incastrato dalle riprese delle videocamere di sorveglianza, dovrà pagare 2.500 euro di ammenda per abbandono illecito di rifiuti.
Andria: uomo di 60 anni beccato ad abbandonare rifiuti ingombranti nei pressi della periferia, in contrada Papaluca.
A incastrarlo sono state le videocamere di sorveglianza lì presenti, le quali hanno ripreso l’uomo mentre scaricava materassi e altri materiali in modo abusivo.
Gli agenti della Polizia locale lo hanno identificato e immediatamente convocato, denunciandolo per abbandono illecito di rifiuto.
Il 60enne dovrà dunque pagare un’ammenda di 2.500 euro, equivalente a un quarto della sanzione massima prevista dalla legge.