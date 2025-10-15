Andria, 60enne beccato ad abbandonare rifiuti in strada: denunciato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andria: uomo di 60 anni beccato ad abbandonare rifiuti ingombranti nei pressi della periferia, in contrada Papaluca.

A incastrarlo sono state le videocamere di sorveglianza lì presenti, le quali hanno ripreso l’uomo mentre scaricava materassi e altri materiali in modo abusivo.

Gli agenti della Polizia locale lo hanno identificato e immediatamente convocato, denunciandolo per abbandono illecito di rifiuto.

Il 60enne dovrà dunque pagare un’ammenda di 2.500 euro, equivalente a un quarto della sanzione massima prevista dalla legge.