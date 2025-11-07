Andria, 16enne travolto da un'auto: è in coma farmacologico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella serata di Domenica 2 Novembre, ad Andria, un ragazzo di 16 anni è stato investito nei pressi di viale Gramsci; la notizia è stata appresa soltanto ieri.

Stando alle ricostruzioni dell’accaduto, l’impatto sarebbe avvenuto nei pressi della villa comunale, zona caratterizzata dal costante flusso di vetture a praticamente ogni ora della giornata e di pedoni che attraversano la strada, dove non vi sono strisce pedonali.

Il 16enne stava rientrando a casa quando è stato travolto in pieno dall’auto e sbalzato via per quasi due metri, urtando violentemente la testa: al momento si trova ricoverato al Bonomo di Andria in gravi condizioni.

Il ragazzo si troverebbe infatti in coma farmacologico; con lui quella sera c’era anche un amico, che ha avuto la prontezza di evitare l’auto riportando solo qualche graffio.

Il giovanissimo conducente dell’auto è risultato negativo al test dell’alcool e della droga, ma rimane indagato.

Sul caso continuano ad indagare i Carabinieri di Andria; questo è solo l’ultimo dei tanti incidenti che avvengono per mancanza di sicurezza stradale, sia per i pedoni che per i conducenti d’auto.