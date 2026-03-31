Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales smentiscono la crisi: baci in un ristorante di Torino

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Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales smentiscono definitivamente le voci di crisi. Il pilota ha raggiunto l’attrice a Torino, dove è stata impegnata per alcuni giorni con lo spettacolo teatrale “Contrazioni pericolose”.

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile allontanamento tra i due, soprattutto dopo che Iannone aveva cancellato tutti i contenuti dal proprio profilo Instagram. Tuttavia, le nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano una realtà completamente diversa.

Screenshot

Iannone raggiunge Rocío a Torino dopo lo spettacolo

Dopo lo spettacolo teatrale, Rocío Muñoz Morales è stata raggiunta proprio da Andrea Iannone a Torino. I due hanno cenato insieme in un ristorante della città e, all’uscita, sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio appassionato.

L’attrice è stata impegnata dal 26 al 29 marzo con la commedia “Contrazioni pericolose”, uno spettacolo che racconta le fragilità emotive della generazione contemporanea. Subito dopo una delle repliche, Iannone l’ha raggiunta per trascorrere una serata romantica insieme.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales: le foto smentiscono la crisi

Dopo alcune settimane in cui si parlava di un possibile raffreddamento dei rapporti, le nuove foto pubblicate da Chi sembrano chiarire la situazione. Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales stanno ancora insieme e la loro storia procede senza problemi.

La relazione tra il pilota e l’attrice sarebbe iniziata all’inizio dell’anno, poco dopo la fine della storia di Iannone con la cantante Elodie. Le prime indiscrezioni sul flirt erano emerse a gennaio, quando i due erano stati paparazzati insieme in Franciacorta.

La storia continua ma senza ufficialità

Nonostante le voci di crisi degli ultimi giorni, le nuove immagini dimostrano che la coppia continua a frequentarsi. Per il momento, però, Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales continuano a mantenere il massimo riserbo e non hanno ancora ufficializzato la relazione sui social