Ancora disco rosso per la Tucson Angel Manfredonia
Ancora disco rosso per la Tucson Angel Manfredonia
TUCSON ANGEL MANFREDONIA SCONFITTA NEL FINALE A CORATO
In un emozionante incontro al PALALOSITO di Corato, la TUCSON ANGEL esce sconfitta con un punteggio di 71-67 contro l’ADRIATICA IND. CORATO.
I locali hanno saputo gestire i momenti cruciali della gara, regalando agli spettatori una partita avvincente e ricca di colpi di scena!
La partita è subito calda, l’ADRIATICA IND. VIRTUS CORATO prende il comando grazie a un parziale di 10-0,
chiudendo il primo periodo sul 21-18. Grasso, con 9 punti, guida la TUCSON ANGEL, ma Mazzilli e
Liso rispondono puntualmente ricacciando indietro gli ospiti.
Nel secondo periodo, la Corato mantiene il vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 36-31.
La seconda metà di gara è un’altalena di emozioni: la TUCSON ANGEL riprende il comando, portandosi
sul 48-48, con un frangente di gara in cui succede di tutto da entrambe le parti.
Nel quarto periodo, Scaringella emerge con 9 punti, mentre Ba e Marzulli provano a tenere in corsa gli ospiti. La tensione cresce, ma l’ADRIATICA IND. VIRTUS CORATO riesce a prevalere, conquistando la vittoria nel finale.
TABELLINI
CORATO
TARRICONE, D’AVANZO 9, PIARULLI’, CUOMO 2, AMENDOLAGINE 8, MAZZILLI 10, MALDERA, ALLEGRETTI 17, D’INTRONO, SCARINGELLA 11, EREMITA 4, LISO 10.
TUCSON ANGEL
BA 10, CARMONE 11, VUOVOLO, PRENCIPE, PIEMONTESE, MARZULLI 16, GRASSO 19, TROMBETTELLA, CIOCIOLA 7, STANKOWSKI 1, LONGO 3, BOTTALICO.
PARZIALI 21-18, 15-13,12-17, 23-19