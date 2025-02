Anche Vieste si prepara a festeggiare il Carnevale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste si prepara a vivere la magia del Carnevale, un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli!

23 febbraio

Villa Comunale

Una giornata all’insegna dell’allegria, con:

Parata Supereroi e personaggi dei cartoni più amati dai bambini

Giochi e animazione

Sfilate in maschera

Gadget per tutti

Tano Paglialonga : “Il Carnevale è un momento speciale per la nostra comunità, un’occasione per vivere insieme la gioia, il divertimento e la spensieratezza. Abbiamo pensato a un evento che faccia brillare gli occhi dei più piccoli e che coinvolga tutta la città. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme!”

Un evento pensato per regalare sorrisi e allegria alla nostra comunità! Vi aspettiamo.