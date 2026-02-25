[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anche il Parco al talk “Destinazione Gargano” presso la Fiera del Levante

Il Parco Nazionale del Gargano è parte integrante di una strategia che, investendo sulle ricchezze ambientali, culturali e storiche del territorio, possa ampliare e migliorare l’offerta turistica di Capitanata.

È il messaggio lanciato questa mattina dal Commissario Straordinario dell’Ente Parco, Raffaele Di Mauro, nel corso talk dal titolo “Destinazione Gargano”, tenutosi presso la Fiera del Levante di Bari, nell’ambito della BTM, l’importante fiera internazionale certificata del turismo.

Assieme ai Sindaci e agli Amministratori di Comuni del Gargano e all’asssessore regionale al Turismo, Graziamaria Starace, il Commissario Di Mauro ha ricordato le tante iniziative organizzate dal Parco per promuovere proposte di turismo lento, sostenibile, escursionistico e legato alle tradizioni e alle vocazioni del territorio, a cominciare da quella religiosa.

Tutti ambiti che stanno riscontrando una crescita dei flussi turistici e, di conseguenza, un’attenzione che il Gargano ha tutte le carte in regole per intercettare, affiancandoli all’offerta balneare ed estiva.

Un obiettivo per il quale il Parco Nazionale del Gargano è accanto ad ogni Comune, ad ogni istituzione e ad ogni operatore economico del settore, contribuendo a delineare un orizzonte in grado di competere con autorevolezza sul mercato nazionale ed internazionale