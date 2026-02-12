Anche il Comune di Manfredonia alla Bit di Milano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Comune di Manfredonia ha partecipato alla BIT di Milano, un’importante occasione di confronto e promozione durante la quale abbiamo potuto raccontare il lavoro svolto in questi mesi sul fronte del turismo esperienziale, culturale e sostenibile.

Un percorso costruito passo dopo passo, con una visione chiara e condivisa, che oggi trova conferma anche nei numeri: i dati relativi al 2025 restituiscono un segnale positivo e incoraggiante per la nostra città, sinonimo di crescita sia degli arrivi che delle presenze sul nostro territorio.

Un risultato che non consideriamo un traguardo, ma uno stimolo a fare ancora meglio.

Continueremo anche nell’anno in corso a lavorare sull’accoglienza dei visitatori, sull’animazione e la promozione del territorio, sull’organizzazione di grandi eventi capaci di esaltare l’autenticità di Manfredonia, le sue bellezze naturalistiche, il suo patrimonio culturale, immateriale e l’identità profonda della nostra comunità.

Il futuro del turismo non è solo nell’aumentare i numeri, ma nel migliorare il valore dell’esperienza. E si sa che dalle nostre parti l’esperienza non è uno spettacolo organizzato, ma un gesto quotidiano e condiviso che la nostra comunità sa offrire con naturalezza ai visitatori.