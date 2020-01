Anas e Strada Gargano, precisazioni On.Faro

«Stiamo lavorando affinché si possano trovare le risorse per completare

finalmente la strada e ad uno studio del progetto più compatibile

possibile e rispettoso del territorio»

«In merito ad alcuni articoli di stampa apparsi nei giorni scorsi

relativi alla Superstrada del Gargano è necessario sottolineare che la

ricostruzione giornalistica è parziale e si riferisce solo ad una parte

dell’attività politica del Movimento 5 Stelle mirata alla possibilità di

collegare Vico del Gargano direttamente a Vieste», puntualizza l’On.

Marialuisa Faro del Movimento 5 stelle.

Il riferimento è alla notizia che “ANAS evidenzia che è necessario

pianificare preliminarmente il prolungamento della strada statale 693

dei Laghi di Lesina e di Varano — nota anche come strada a scorrimento

veloce del Gargano — fino alla strada statale 89 Garganica. Ma

l’infrastruttura così delineata, con una estensione di circa 9

chilometri non è allo stato inserita nei piani programmatici”.

«Nel merito, il virgolettato di ANAS, è stato estrapolato da una

risposta ad una mia interpellanza del luglio 2019, in cui la stessa ANAS

dichiarava, successivamente, che “si potrà valutare una modifica dei

piani de quibus all’esito di una specifica valutazione costi/benefici

dell’intervento anche in termini di miglioramento della viabilità e

d’incremento della sicurezza delle infrastrutture e della circolazione”.

Ed è questo il nostro impegno, stiamo lavorando affinché si possano

trovare le risorse per completare finalmente la strada e ad uno studio

del progetto più compatibile possibile e rispettoso del territorio. In

ultimo, ricordo, l’importantissimo incontro del 12 dicembre a Roma,

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il

sottosegretario Roberto Traversi, al quale hanno partecipato anche i

vertici di ANAS e il Presidente del Parco Nazionale del Gargano,

Pasquale Pazienza. La riunione è stata fissata proprio per individuare

il percorso migliore per prolungare la SS693 fino a Vieste. Incontro

alla quale ho partecipato in rappresentanza del Movimento 5 stelle.

Ribadisco quanto dichiarato successivamente all’incontro presso il MIT:

la SS 693 è un’arteria fondamentale per il rilancio turistico, questo è

solo il primo passo di un lungo cammino, noi siamo disposti a

percorrerlo nonostante le mille difficoltà. È pertanto necessario il

supporto di tutti e che tutti gli Enti coinvolti e tutti i livelli

istituzionali si confrontino costantemente per raggiungere l’obiettivo

del prolungamento della SS693 fino a Vieste, guardando unicamente

all’interesse comune». Conclude l’On. Marialuisa Faro.