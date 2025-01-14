Un amore senza tempo: la lettera del 1943 ritrovata a Ostia nel carrello di un supermercato

Ostia, dicembre 2024, una scoperta casuale, una lettera d’amore dimenticata nel tempo viene ritrovata nel carrello di un supermercato, il ricordo di una storia lontana.È ciò che è accaduto a Valentina...

Ostia, dicembre 2024, una scoperta casuale, una lettera d’amore dimenticata nel tempo viene ritrovata nel carrello di un supermercato, il ricordo di una storia lontana.

È ciò che è accaduto a Valentina, giovane antropologa che, ha ritrovato un vecchio pezzo di carta ingiallita abbandonato all’interno di un carrello della spesa. Si tratta di una lettera d’amore risalente al 1943, un frammento di vita di altri tempi scritto in piena seconda guerra mondiale. La missiva recita: “Tito, ti aspetto a Modena” un messaggio che sembra arrivare direttamente dal cuore di una donna che, con molta probabilità, stava vivendo una relazione a distanza con un soldato impegnato nella guerra. In un mondo che corre sempre più velocemente, dove tutto sembra sfuggire come sabbia tra le dita, la lettera del 1943 ritrovata a Ostia ci ricorda che l’amore e le emozioni non sono sfuggono al tempo che inesorabilmente scorre. Chissà se Tito è ancora vivo, e se un giorno i due cuori, separati dal destino ma mai dimenticati, potranno finalmente rincontrarsi.