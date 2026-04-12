Amici 25, la querelle tra D’Alessio e Pettinelli

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, ha riportato al centro dell’attenzione le tensioni tra i protagonisti del programma. A far discutere è stato in particolare un confronto verbale tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, finiti ancora una volta al centro di un botta e risposta che ha animato lo studio.





Amici 25: botta e risposta tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli

La scintilla è scattata durante una delle prove più seguite della puntata, il confronto diretto tra Riccardo e Alex, ma nel giro di poco la discussione ha preso tutt’altra piega. Quella che doveva essere una semplice valutazione si è trasformata in un botta e risposta, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico. A innescare tutto è stata un’osservazione piuttosto dura di Anna Pettinelli, che ha messo in discussione le capacità di Riccardo con parole senza filtri. Un intervento che non ha convinto Gigi D’Alessio, il quale è intervenuto per sostenere l’allievo e replicare con fermezza alle critiche ricevute.



In quel momento iniziata la discussione. Gigi ha utilizzato la seguente espressione: “Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa”. Anna Pettinelli ha reagito di conseguenza, affermando: “Vediamo questa strada dove va a finire”. Ha in seguito accusato il cantante partenopeo di utilizzare frasi ad effetto per sorprendere il pubblico.

In seguito, D’Alessio ha provato a risolvere il tutto tramite la seguente battuta: “Questa l’ho trovata nei Baci Perugina”. Questa frase ha provato a terminare la polemica, anche se è evidente che uno non abbia affatto apprezzato le affermazioni dell’altro e viceversa.

Come ha fatto notare Everyeye, al di là dell’episodio in sé, in molti hanno interpretato questo scontro come l’ennesima tappa di un rapporto già teso. Secondo diversi telespettatori, infatti, le frizioni tra i due affonderebbero le loro origini già nel 2021, quando LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha preso parte proprio ad Amici.

In quel contesto, Anna Pettinelli aveva spesso espresso valutazioni piuttosto rigide sul percorso del giovane cantante, evidenziando limiti e criticità nelle sue esibizioni. Un approccio che aveva già acceso più di una discussione nel corso del talent show e che, forse, ha lasciato tensioni mai del tutto superate tra lei e Gigi.







