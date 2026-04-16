Amici 25, anticipazioni serale puntata 18 aprile 2026: Kiara e due cantanti al ballottaggio finale, chi sono?

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Il serale di Amici di Maria De Filippi entra in una fase decisiva e la puntata in onda sabato 18 aprile 2026 su Canale 5 porta con sé nuovi equilibri tra gli allievi. Le anticipazioni di Amici 25, emerse dalla registrazione, accendono i riflettori su un ballottaggio finale a tre che fa subito partire il dibattito tra pubblico e fan.

Qui sotto, tutti i dettagli su prove, ospiti e concorrenti a rischio eliminazione della quinta puntata del serale.

Anticipazioni Amici 25 serale 18 aprile: tensioni in studio tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio

Nel corso della puntata di Amici 25 del 18 aprile 2026 non manca un momento di forte tensione. Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, scoppia infatti una discussione tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. Tutto nasce dopo un’esibizione di Gard, che si interrompe durante la prova.

A quel punto arriva un commento di Gigi D’Alessio che provoca la reazione immediata della Pettinelli. Il confronto si accende e contribuisce ad animare ulteriormente la puntata.

Con il passare delle manche, quindi, la tensione cresce e il margine di errore si riduce. Questo meccanismo accompagna fino al momento più atteso della serata, cioè la scelta dei concorrenti destinati al ballottaggio finale.

Ballottaggio finale Amici 25: Kiara contro Riccardo e Lorenzo

Il verdetto della puntata di Amici 25 del 18 aprile 2026 porta al ballottaggio finale la ballerina Kiara, e due contanti: Riccardo e Lorenzo.

Ma come già accaduto nelle puntate precedenti, il nome dell’allievo eliminato non viene comunicato in studio. Il risultato finale verrà svelato in casetta, scelta che mantiene alta l’attenzione anche dopo la messa in onda.

Ospiti quinta puntata 18 aprile 2026: tutti i protagonisti in studio

Grande spazio anche agli ospiti del serale, elemento centrale della quinta puntata di Amici 25 del 18 aprile 2026. Le anticipazioni diffuse sui social ufficiali e nel comunicato stampa confermano la presenza di volti noti della tv e non solo.

In giuria tornano Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, affiancati dal giudice speciale Cristiano Malgioglio. Tra gli ospiti con ruolo speciale ritorna Alessandro Cattelan, coinvolto nel gioco “Password” insieme agli ospiti in studio.

Sul fronte musicale, arrivano Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci, pronti a esibirsi e a presentare nuovi progetti. Accanto a loro, Vanessa Incontrada e Luca Laurenti, annunciati nei giorni scorsi sui canali ufficiali del programma di Maria De Filippi.

Completa il quadro l’intervento comico di Carlo Amleto, chiamato a portare leggerezza nei momenti più tesi della serata.