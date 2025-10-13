Ambra Angiolini torna con uno storico ex

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ambra Angiolini potrebbe essere di nuovo al centro di una storia d’amore segreta. Secondo un articolo di Santo Pirrotta pubblicato su Vanity Fair, l’attrice sarebbe stata avvistata al teatro Parenti di Milano insieme all’ex Damiano Michieletto, durante la prima di La Reginetta di Leenane. Una scena di vicinanza che alimenta i rumours di un ritorno di fiamma lontano dai flash dei paparazzi.

Ambra Angiolini torna con Damiano Michieletto?

Dopo aver ufficializzato la loro relazione un anno fa, durante la Festa del Cinema di Roma, Angiolini e il regista non hanno più parlato pubblicamente della loro situazione. L’estate trascorsa da single tra Formentera e Ibiza, tra amici, aveva fatto pensare a una separazione definitiva. Ora, però, pare che i due stiano ritrovando il contatto, lasciando aperta la possibilità di un nuovo capitolo sentimentale.

Angiolini, 48 anni, ha dichiarato di aver ammorbidito il proprio modo di amare, diventato più consapevole. Michieletto, 49, è padre di due ragazzi dall’ex moglie e ha alle spalle una storia con l’attrice Giulia Vecchio. Se la scintilla si riaccenderà resta da vedere, ma l’indiscrezione rilancia la suggestione di una rinascita romantica tra ex.