AMA: “Solidarietà al nostro associato Paradiso Gioielli”

L’Associazione AMA e l’intero direttivo esprimono la massima solidarietà nei confronti del nostro associato Paradiso Gioielli e condannano fortemente l’atto criminale subito, la tentata rapina accorsa alla propria attività commerciale in pieno centro nella Nostra Manfredonia.

Ringraziamo le forze dell’ordine per il tempestivo intervento, ma allo stesso tempo, ricordando anche gli atti vandalici subiti dalla edicola di via Barletta lo scorso dicembre, chiediamo con forza, agli organi preposti, una maggiore attenzione per la sicurezza della nostra amata città.