Altro che Halloween, a Peschici trionferà la tradizione con ‘l’anëmë ‘i mortë’ e la Sagra dei Sapori d’Autunno!



A Peschici sabato 1° novembre 2025 ritornerà il tradizionale appuntamento con ‘L’aneme ‘i morte’. La manifestazione, ideata dal comitato “Peschici Eventi” con il patrocinio del Comune di Peschici, è diventata oramai una vera e propria attrazione per residenti e visitatori, poiché riunisce tutti per celebrare le radici di un territorio.

È abitudine, infatti, che nei giorni precedenti il 2 novembre, i bambini vadano di casa in casa bussando alle porte chiedendo qualcosa per le “anime dei morti” pronunciando la frase “Dammë ’na causë p’ll’anëmë ‘i mortë / sennò të sfascë ‘a portë”. Alla richiesta si risponde in genere con dolciumi, caramelle, frutta, etc. Terminato il giro delle piccole squadre, i “cercatori” più efficienti riceveranno un premio dopo un’attenta valutazione del comitato che dalle ore 18:00 sarà in piazza Pertini per la pesatura dei bottini.





Nel frattempo prenderà il via la III edizione della Sagra dei Sapori d’Autunno, un percorso enogastronomico, con prodotti stagionali e territoriali.

Sul palco, invece, musica popolare con i “Figli di Puglia” che proporranno un viaggio all’insegna di tarantelle garganiche e pizzica salentina.

Un evento che andrà a destagionalizzare, valorizzando gli elementi unici e caratteristici dell’identità locale. L’obiettivo è sfruttare la ricchezza del patrimonio culturale, come l’arte culinaria, la musica, usi e costumi, per attrarre ospiti in periodi normalmente meno richiesti.

