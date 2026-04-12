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Alle Maldive con 250 euro, Assoutenti: “Rischio rincari però per le mete europee”

Un volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno.

I prezzi dei voli per alcune mete estere estive si fanno più accessibili, complice l’incertezza di un 2026 segnato dalla crisi dei carburanti, che sta avendo ricadute anche sul settore del trasporto aereo.

È la fotografia con cui Assoutenti mostra “l’altra faccia della medaglia della crisi in Medio Oriente”, non nascondendo però il rischio di un forte rialzo dei prezzi per mete che, invece, risultano più vicine e più comuni per gli italiani.



A fronte di aerei che restano vuoti, “gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi”, spiega il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. Ecco perché un viaggio di sola andata per Hong Kong può costare a partire da 278 euro, 286 euro per la Malesia e 300 euro per Singapore. Circa 370 euro, sempre tra maggio e giugno, per volare in Giappone o nelle Filippine.

Ad agosto invece i prezzi dei biglietti risultano più alti, ma con un costo che in alcuni casi, segnala sempre Assoutenti , è inferiore ai voli prenotati durante le ultime festività di Pasqua per viaggiare dal nord Italia in Sicilia e Sardegna. Da Milano alle Maldive con circa 1.056 euro, partendo i primi di agosto, con un calo del prezzo del biglietto del 28% rispetto alle tariffe applicate a marzo. Per un volo da Roma a Capo Verde il prezzo del volo scende a 849 euro da 1.104 euro, segnando un calo del 23% rispetto a marzo. Anche volare fino a Sharm el-Sheikh nella settimana centrale di agosto costa il 18% in meno, così come per Zanzibar.



Se però “per alcune tratte i costi dei voli scendono – evidenzia Melluso -, il rischio concreto è che nelle prossime settimane, anche a causa dei rincari del jet-fuel, le tariffe aeree per destinazioni più vicine e tipicamente estive come Grecia o Spagna subiscano un rialzo”.