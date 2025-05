All’asta lo stabilimento Manfreplast di Manfredonia: la vendita a fine maggio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ALL’ASTA LO STABILIMENTO MANFREPLAST DI MANFREDONIA: LA VENDITA DELLA SEDE PRODUTTIVA FOGGIANA DI DOPLA SPA AVVERRÀ A FINE MAGGIO, CON LA GESTIONE DI ASTE33

Si tratta dell’epilogo della vicenda iniziata nel 2021, quando la normativa europea Single Use Plastic, vietando la produzione di stoviglie monouso in plastica, colpì duramente l’azienda trevigiana leader del settore. Mentre il polo produttivo di Casale sul Sile (Treviso) è ripartito, quello di Manfredonia nel 2023 è stato escluso dai piani industriali e messo in vendita.

La sede produttiva pugliese, una superficie di quasi 17 mila metri quadrati, saràoggettodell’asta telematica accessibile dal 26 al 30 maggio sul portale della casa d’aste Aste33.

La sede produttivaManfreplast (già Dopla Spa) di Manfredonia (Foggia),sarà venduta con asta telematica, aperta dalle 10.00 di lunedì 26 alle 10.00 divenerdì 30 maggio sul sito della casa d’aste trevigiana Aste 33*: si tratta dell’ultimo atto della complicata vicenda che ha coinvolto l’azienda di Casale sul Sile (Treviso) Dopla Spa, marchio italiano leader nel settore della produzione di stoviglie monouso fondato negli anni Settanta.

Nel 2021, quando la normativa europea Single Use Plastic vietò la produzione di stoviglie monouso in plastica, Dopla Spa fu colpita duramente. Mentre il polo produttivo trevigiano riuscì a ripartire, acquisito nel 2023dal Fondo Azimut ELTIF – Private Debt Capital Solutions (istituito da Azimut Investments e gestito in esclusiva da Muzinich SGR),quello di Manfredonia fu escluso dai piani industriali con la messa in vendita di tutti gli asset e l’affidamento al commercialista trevigiano Sante Casonato della liquidazione nell’ambito della procedura di concordato semplificato.

Compreso nel contratto d’area di Manfredonia, lo stabilimento all’asta comprende una superficie commerciale complessiva di circa 16.866 metri quadrati, di cui circa 15.963 destinati ad aree di produzione e magazzino.Ulteriori 798 metri quadrati sono riservati agli uffici, distribuiti su due piani e comprensivi di una porzione ad uso foresteria. Completa il compendio l’abitazione per il custode, circa 105 metri quadrati.Il complesso immobiliare comprende anche un parco di beni mobili e attrezzature industriali destinati ad attività produttive e logistiche e un magazzino con beni vari (prodotti finiti, materiali di consumo e imballaggi, materie prime ricambi).La base d’asta è di 1 milione e 441 mila euro pari all’offerta ricevuta dagli organi della procedura.

“Ci auguriamo che la vendita della Manfreplast – intervieneAndrea Massarotto, responsabile del settore immobiliare di Aste33 –possa sancire l’inizio di una nuova storia industriale, offrendol’occasioneper una ripartenza dell’impianto produttivo, nel rispetto della recente normativa europea. Così come è stato per Dopla Spa nel trevigiano, anche Manfreplast ha rappresentato per il territorio foggianoun punto di riferimento importante sotto molti punti di vista, sarebbe un peccato non riuscire ad assicurarle una seconda vita”.

