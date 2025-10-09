[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alla Puglia premio Data Appeal “Migliore Reputazione” per soddisfazione e popolarità

È il risultato di migliaia di recensioni degli utenti analizzate con l’Intelligenza artificiale

Nel corso della decima edizione degli Oscar del Turismo, che si sono svolti oggi a Rimini nel corso della Fiera TTG, alla Puglia è stato attribuito il cosiddetto “premio dei premi” e cioè il riconoscimento che scaturisce dal più alto numero di indicatori.

La fonte dei dati analizzati da Data Appeal è la piattaforma di destination management che attraverso l’AI ha potuto processare una mole enorme di informazioni. Il risultato è stato che, fra i vari premi, quello come “Destinazione con la Migliore Reputazione” è andato alla Puglia. La motivazione del riconoscimento fa riferimento alla “destinazione con il migliore rapporto tra livello di soddisfazione e popolarità turistica, ottenuto analizzando con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale migliaia di recensioni pubblicate dai visitatori negli ultimi 12 mesi, su oltre 130 siti e social media”.

“Un risultato che riflette inequivocabilmente il livello di qualità percepito dalle persone per tutti i comparti coinvolti nell’esperienza turistica: ricettività, attrazioni, ristorazione, intrattenimento e trasporti”, si evidenzia nella motivazione ufficiale. Il premio è stato consegnato all’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane insieme al direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e a Bianca Bronzino responsabile PO innovazione digitale Pugliapromozione.