Alla Casa della Salute di Manfredonia la presentazione della convenzione con Regione e Comune

Cari tutti qui iscritti,il 17 alle ore 18 ,nella Casa della Salute e dell’ambiente a Manfredonia, in via del Seminario 17,vogliamo presentare a tutte le ASSOCIAZIONI, ai cittadini e cittadine attivi/e, la Proposta di Convenzione tra Regione Puglia ,Casa della Salute, Comune di Manfredonia, ormai in dirittura di arrivo,di Istituzione del CENTRO SPERIMENTALE EPIDEMIOLOGICO nel SIN di Manfredonia/ Monte.



Ovviamente un EVENTO che non esiste negli altri SIN e che,dunque, può diventare modello di intervento Politico/istituzionale sulle politiche della Salute con la Partecipazione popolare.

E’importante che questa TAPPA della lotta ambientalista sia condivisa per gestirne TUTTI INSIEME le possibilità che apre. Vi aspettiamo