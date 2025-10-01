Alfonso Signorini si sposa, “Io e Paolo ci siamo ritrovati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo più di venti anni di convivenza, Alfonso Signorini di 61 anni si sposa. Dapprima il Grande fratello, quindi gli auguri a Simona Ventura che l’ha sostituito alla conduzione del reality di Canale 5. Esposte le ragioni per cui ha deciso di cedere il passo, Alfonso Signorini si sposa: “Perché è giusto così“, dopo venticinque anni durante i quali è stato unito al compagno.

Il giornalista, conduttore e direttore editoriale di Chi, ha rivelato di essere stanco

Durante un’intervista al Corriere della sera, Signorini ha spiegato di aver avuto “sei anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi“. Da quando è più libero, ha ritrovato il compagno, e ha trascorso con lui più tempo. E’ giunto quindi fino alla decisione di sposarsi.

Negli ultimi sei anni è stato molto impegnato con il Grande fratello. Il giornalista ha raccontato: “avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un’altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. Per sei anni, ha continuato Signorini, ho condotto sei mesi di fila due prime time con due dirette di quattro ore: è qualcosa di impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3”.

Il Grande Fratello 2025: disastroso e radicale, polemiche e ascolti deludenti

Signorini ha fatto gli auguri a Simona Ventura: “se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica”.

Il giornalista, libero da impegni, ha deciso.

“Da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera. Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? E allora credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così”.