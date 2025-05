Alena Seredova festeggia i 19 anni della sua Vivienne Charlotte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alena Seredova ha riunito tutta la famiglia per celebrare il compleanno della sua piccola Vivienne Charlotte, che ha spento cinque candeline il 19 maggio. La showgirl ceca di 47 anni ha organizzato un party esclusivo e raffinato, tutto rosa, a tema ‘Beauty Lounge’, dedicato alla passione della festeggiata per il mondo della bellezza e della danza. Un evento speciale all’aperto, curato dall’event creator Francesca Polvere, che ha trasformato il luogo in un vero e proprio salone di bellezza, tra creme, trucchi e dettagli glamour.

Vivienne compie 19 anni

Per Vivienne, questa festa rappresentava non solo un momento di gioia, ma anche un’occasione per sentirsi al centro dell’attenzione circondata dall’affetto della famiglia e delle amiche. La torta a due piani, decorata con una tenerissima ballerina col tutù, ha rappresentato il cuore della celebrazione, sottolineando la passione della bambina per la danza. La festeggiata, già molto amata per la sua dolcezza, si è divertita come una vera principessa, tra giochi e coccole.

Al centro dell’attenzione, però, non c’era solo la piccola Vivienne, ma anche i suoi fratelli più grandi, Louis Thomas e David Lee, figli di Alena Seredova e Gigi Buffon. I due ragazzi, ormai quasi adolescenti, sono diventati dei veri “colossi”: Louis Thomas, che compie 18 anni il prossimo 28 dicembre, e David Lee, 15 anni, che spegnerà le candeline il 31 ottobre. La loro altezza imponente – rispettivamente 192 e 181 centimetri – testimonia la crescita rapidissima e il forte legame che li unisce alla sorellina, che guardano dall’alto dei loro anni.

L’atmosfera di serenità e divertimento ha sottolineato come, nonostante le differenze di età e altezza, la famiglia di Alena Seredova sia unita e felice. Un momento speciale di festa, amore e condivisione, che rafforza il valore di essere insieme, celebrando i momenti più belli della vita.