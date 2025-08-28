Alena Seredova e la frecciatina ad Ilaria D’Amico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alena Seredova si apre con sincerità in un’intervista al settimanale Oggi, lanciando una dura stilettata a Ilaria D’Amico e condividendo dettagli sulla sua attuale vita sentimentale. La 47enne, ora moglie di Alessandro Nasi, spiega di aver trovato felicità e stabilità con lui, dopo un difficile periodo di crisi dovuto alla fine del matrimonio con Gigi Buffon, da cui ha avuto due figli. La Seredova sottolinea di aver impiegato sei mesi a fidarsi di Nasi, che ha definito “ha salvato la vita” di fronte alle sue paure e insicurezze post-divorzio.

Alena Seredova non frequenta più Buffon

Riguardo alle relazioni passate, dice chiaramente di non frequentare più l’ex nucleo familiare di Buffon, preferendo mantenere distanze per il benessere dei figli e per un modello familiare più tradizionale. In risposta a una domanda su un eventuale caffè con Ilaria D’Amico, ribadisce di non vedere motivo di incontrarsi al di fuori delle occasioni ufficiali, come i matrimoni dei figli. La sua posizione è netta: non sarebbe mai entrata nelle acque di un uomo sposato, evidenziando i valori di rispetto e scelta personale che guidano la sua vita sentimentale.