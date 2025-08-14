Alda D’Eusanio difende Barbara D’Urso e attacca Mara Venier

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alda D’Eusanio non ha risparmiato critiche a Mara Venier, scagliandosi contro di lei con parole dure e dirette. Dal borgo di Tollo, dove sta trascorrendo le vacanze, ha rilasciato dichiarazioni relative anche alla TV di oggi: “Non mi incuriosisce più, è banale, ripetitiva. Uno copia l’altro”. E allo stesso tempo ha preso le difese di Barbara D’Urso, estromessa da Mediaset ma pronta a rimettersi in gioco sul piccolo schermo con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Alda D’Eusanio si schiera con Barbara D’Urso

L’ex conduttrice televisiva si è confidata senza filtri durante un’intervista a Fanpage. Alda D’Eusanio non ha alcun dubbi riguardo alla rinuncia di Gabriele Corsi a Domenica In: “Conoscendo il carattere di Mara, guai a pestargli la coda. Ti fulmina. Mara Venier è una belva vera. Non è una signora, tratta male i deboli”. Ha poi ricordato: “Tutti i tecnici della Rai firmarono una lettera di protesta per il suo comportamento. È stata pubblicata anche sui giornali. Non mi sorprende che Corsi si sia tirato indietro: ha fatto benissimo”. Ha poi detto la sua anche su Barbara D’Urso, che vedremo nella prossima edizione di Ballando con le Stelle: “È stata trattata malissimo e in modo ingrato da Mediaset. Ha portato tanta acqua al loro mulino e l’hanno cacciata. Sono felice che la Rai le abbia dato un’opportunità, anche se da concorrente e non da protagonista. Potrebbe essere il primo passo per qualcosa di più grande”. Non si è risparmiata neanche riguardo al network diretto da Pier Silvio Berlusconi: “Sono stati scorretti e ingrati”. Ha inoltre precisato: “Non vedo nessuno che abbia il mio coraggio. L’unica che stimo davvero è Milena Gabanelli: faceva un Report che era un’altra cosa, ma non è più in Rai”. Parlando sempre di televisione, Gennaro Marco Duello di FanPage ha poi fatto notare alla D’Eusanio che i due quiz rivalli più in voga del momento, La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, torneranno a settembre all’ora di cena per una nuova sfida degli ascolti. La giornalista e conduttrice televisiva ha sottolineato che si tratta semplicemente di due quiz, senza particolari novità. Ha spiegato che, mentre Stefano De Martino aveva portato una ventata di curiosità in quanto volto inedito alla conduzione di Affari Tuoi, Gerry Scotti è un professionista conosciuto e apprezzato da anni, capace di gestire ogni programma con competenza, ma senza offrire nulla di realmente nuovo al pubblico. Riguardo ai motivi per cui non apprezza la televisione di oggi, la D’Eusanio ha spiegato che un tempo c’erano personaggi disposti a dire cose scomode, citando come esempio Michele Santoro. Secondo lei, quell’epoca è ormai finita proprio con la sua assenza. Ha aggiunto che oggi ci sono comunque professionisti validi, come Giovanni Floris su La7, ma a suo avviso manca loro il piglio e il carattere del vero “bastian contrario”.

Alda D’Eusanio, primo piano (Fonte: Coming Soon)











