Al via le isole ecologiche nei comparti CA1, CA2 e CA4 di Manfredonia

ASE S.p.A., il Comune di Manfredonia, Maria Rita Valentino – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano l’utenza che, nell’ambito del potenziamento dei servizi di igiene urbana, sarà attivato il sistema di conferimento tramite isole ecologiche informatizzate.

Dal 1° al 7 dicembre, un camper informativo sarà posizionato presso il Parco Giochi, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, per i residenti dei comparti CA1 e CA2.

Dal 9 al 14 dicembre, il camper si sposterà presso la Chiesa San Pio, con gli stessi orari, per il comparto CA4.

I cittadini potranno ritirare il badge personale e ricevere tutte le informazioni utili per l’uso delle isole

Dal 16 al 31 dicembre è previsto un periodo transitorio con doppio sistema (isole + porta a porta).

Dal 1° gennaio 2026, il conferimento avverrà esclusivamente tramite le isole.

Per informazioni:

800 724590

info@asemanfredonia.it

www.asemanfredonia.it