Al via la XXXIV edizione della Targa di Capitanata. Iscritte 60 auto storiche

Al via la XXXIV edizione della Targa di Capitanata. Iscritte 60 auto storiche

L’attesa è finita, la Targa di Capitanata, gara di regolarità per auto storiche a calendario Asi organizzata dall’Automotoclub Storico Dauno con la collaborazione ed il patrocinio dei Comuni di Mattinata, Peschici, Ischitella e Vieste, è pronta ai nastri di partenza con un parco macchine importante, ed un programma che come sempre è garanzia, in termini di organizzazione, paesaggi ed ambientazioni, di successo.

L’appuntamento è da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Il tutto ospitato nell’incantevole paesaggio del Gargano con Vieste fulcro strategico.

La manifestazione prenderà il via nel primo pomeriggio di venerdì dal Porto Turistico di Manfredonia. Le auto storiche si dirigeranno inizialmente verso Mattinata per poi raggiungere il Palace Hotel Pizzomunno di Vieste.

Il giorno dopo, accesi i motori, si punterà verso Ischitella.

Dopo una sosta con le vetture sistemate in bella mostra per la gioia di turisti e appassionati, la marcia riprenderà puntando verso Vico del Gargano.

Quindi percorrendo le strade nel verde ombreggiato della Foresta Umbra, le old cars faranno ritorno a Vieste per la sosta pranzo.

Nel pomeriggio la carovana storica si sposterà a Peschici per una visita al centro storico.

Nel tardo pomeriggio rientro a Vieste alla Marina Piccola dall’ex Mercato del pesce dove le vetture verranno esposte in bella mostra in banchina.

Nella tappa conclusiva di domenica le vetture storiche si recheranno a Pugnochiuso per poi fare rientro al Palace Hotel Pizzomunno per il pranzo finale e la premiazione.

Complessivamente verranno percorsi circa 280 chilometri con una cinquantina di prove di precisione.

Risultano iscritti sessanta equipaggi molti dei quali provenienti dalle regioni limitrofe.

Di notevole interesse, come sempre, il parco macchine dove spiccano una Jaguar XK 140 OTS, una barchetta Fiat Siata, una fiammante Balilla MM, una Ferrari Testa Rossa, una Jaguar E type, una Citroen Traction Avant cabriolet ed una Mustang Zagato.

Info: 337 837810