Al via la VI Edizione della Paper Week di Comieco: in Puglia 9 iniziative e 10 impianti aperti: c’è la Spagnuolo di Manfredonia

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AL VIA LA VI EDIZIONE DELLA PAPER WEEK DI COMIECO: IN PUGLIA 9 INIZIATIVE E 10 IMPIANTI APERTI PER RACCONTARE IL RICICLO DI CARTA E CARTONE.

Bari – 26 marzo 2026. Dal 13 al 19 aprile, la Puglia sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.

Paper Weeker: creatività e formazione sul territorio

In Puglia sono in programma 9 iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali – che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici.

Il calendario prevede attività che spaziano da laboratori creativi per trasformare carta e cartone in cartapesta e creare maschere carnevalesche o in cui manualità e creatività si fondono per trasformare un foglio di carta in un altro oggetto fino ad arrivare alla creazione di un diorama marino in carta e cartone ondulato.

Oltre alla provincia di Bari, sono coinvolte anche le province di Foggia, Lecce e Brindisi.

Luogo data e ora organizzatore attività Aradeo (LE) dal 13/4 al 19/4 Comune di Aradeo ARTISTI NEL RICICLAREUn laboratorio che valorizza la tradizione della cartapesta di Aradeo, trasformando carta e cartone di recupero in opere d’arte. Guidati dai maestri del Gruppo Carnevalesco Aradeino – Oscar Tramacere APS, i partecipanti apprenderanno tecniche tradizionali come l’uso della colla di farina e la lavorazione a strati. L’iniziativa coinvolge studenti e cittadini nella creazione di opere collettive dedicate al tema del riciclo e della natura, promuovendo sostenibilità e memoria storica del Carnevale. Atelier d’ArteLequile (Le) 19/4 – dalle 16.00 alle 19.00 Alessandra Bray Avanzi Cardboard Design LABORATORIO “NEL NOME DI SOCRATE” Un laboratorio creativo dedicato a bambini e ragazzi per sensibilizzare al riciclo del cartone e alla riduzione degli sprechi. Attraverso un’attività artistica e manuale, i partecipanti scopriranno come materiali di scarto possano trasformarsi in oggetti utili e creativi, dando nuova vita a ciò che normalmente viene considerato rifiuto. Ispirandosi al pensiero di Socrate, il laboratorio promuove uno sguardo consapevole sul consumo e sulle reali necessità quotidiane. Brindisi (BR) 19/4 – dalle 10.00 alle 12.00 Alice’s Wow UN MARE DI CARTA! SIRENE ED ALTRE CREATURE MARINEUn laboratorio didattico e creativo dedicato al riciclo e al collage 3D. I partecipanti realizzeranno un diorama utilizzando carta e cartone ondulato, dando vita a un mondo marino popolato da sirene, creature fantastiche e animali immaginari. L’attività si ispira al legame tra la città di Brindisi e il mare, stimolando la fantasia dei bambini attraverso la creazione di ambientazioni e personaggi che emergono dalle onde, valorizzando l’uso di materiali semplici e riciclati, promuovendo creatività, manualità e attenzione all’ambiente. Trani (BT) 16/4 (pomeriggio) AMIU S.p.A. “ALLA SCOPERTA DELLA CARTA”Iniziativa di sensibilizzazione ambientale dedicata alla conoscenza del ciclo della carta e del suo riciclo. L’attività si svolgerà presso il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri. Il percorso guiderà i partecipanti alla scoperta della corretta raccolta differenziata di carta e cartone e del valore della filiera del riciclo, illustrando le fasi che permettono di trasformare i rifiuti in nuova materia prima. Foggia (FG) 17/4 – dalle 9.00 alle 13.00 Liceo Lanza Perugini ECONOMIA CIRCOLAREL’iniziativa valorizza la scuola come comunità attiva e aperta al territorio, capace di sviluppare spirito critico e collaborazione con enti locali, imprese e terzo settore. Inserita in un percorso già avviato, promuove i principi dell’economia circolare per ridurre lo sfruttamento delle risorse, gli sprechi e l’impatto ambientale.Attraverso attività educative e pratiche, il progetto contribuisce a formare una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità, in linea con i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030: riduzione dei rifiuti, rigenerazione delle risorse, uso efficiente delle materie prime, innovazione e tutela dell’ambiente. San Severo (FG) 8/5 – 15/5 – 22/5 (mattina, pomeriggio, sera) Comune di San Severo “CICLO INFINITO: IL VIAGGIO DELLA SCATOLA”Il progetto prevede tre momenti distinti, rivolti a scuole, famiglie e commercianti, con l’obiettivo di rendere concreto il valore del riciclo.“Carta Canta”: incontro pubblico con esperti e operatori della filiera per presentare i dati di raccolta e premiare i quartieri più virtuosi.“Carton-Art”: laboratorio per studenti in cui gli imballaggi di cartone vengono trasformati in opere d’arte e arredi temporanei.“Aperitivo Zero Spreco”: attività nei negozi del centro per sensibilizzare i commercianti sulla corretta raccolta degli imballaggi, con distribuzione di un vademecum aggiornato. Alberobello (BA) dal 6/4 al 30/4 (lun-ven: pomeriggio / sab-dom: intera giornata) Associazione Chianche di Carta Aps CRIOUS FESTIVAL DEL FUMETTO E DELL’ILLUSTRAZIONEQuarta edizione del festival dedicato al fumetto e all’illustrazione, con mostre di vignettisti e dei lavori realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. L’iniziativa, inserita nelle celebrazioni del trentennale del riconoscimento UNESCO dei Trulli di Alberobello, propone anche laboratori sulla carta e masterclass sul suo valore nel rapporto tra arte e disegno.Ampio spazio sarà dedicato alla partecipazione delle scuole di ogni grado e degli istituti artistici del territorio, per valorizzare la creatività e il ruolo storico e culturale della carta. Bari (BA), Liceo Artistico “De Nittis – Pascali” (sede De Nittis) 13/4 – dalle 8.00 alle 11.00 Prof. Porcelli Francesco PICCOLI LIBRI CRESCONOUn laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di piccoli taccuini rilegati, utilizzando fogli di carta riciclata provenienti dalla scuola. I partecipanti impareranno le basi della rilegatura artigianale e decoreranno le copertine con la tecnica della linoleografia, creando pattern e segni unici. Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto (BA) dal 13/4 al 19/4 (giornata scolastica) Servizi Ambientali per il Nord Barese “DALLA CARTA AL VALORE: LE SCUOLE IN GARA PER IL RICICLO DELLA CARTA CON RUBITECO”Durante la Paper Week, 17 istituti scolastici dei comuni di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto partecipano a una sfida dedicata al riciclo di carta e cartone. All’interno delle scuole saranno installati eco-box per la raccolta e gli istituti si contenderanno il primato nella raccolta dei materiali da avviare a riciclo.L’iniziativa si inserisce nel progetto di educazione ambientale RuBiTeCo, che nei mesi di marzo, aprile e maggio coinvolge le scuole in attività di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e dell’economia circolare.

Imparare il ciclo del riciclo della carta: gli impianti di RicicloAperto 2026 visitabili in Puglia

Tra i momenti centrali della Paper Week, dal 14 al 17 aprile, c’è anche RicicloAperto, il progetto che permette a studenti e insegnanti di visitare gli impianti della filiera cartaria, eccezionalmente aperti al pubblico. Anche in Puglia sarà possibile entrare nei luoghi dove carta e cartone prendono nuova vita, seguendo tutte le fasi del processo di recupero e riciclo. Saranno coinvolti 10 impianti in cui circa 800 studenti potranno approfondire sul campo le corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone e conoscere da vicino l’intero ciclo del riciclo.

I siti visitabili in Puglia includono impianti di gestione dei rifiuti, cartiere e musei: