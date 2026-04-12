Al via la VI edizione della Paper Week anche a Manfredonia

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AL VIA LA VI EDIZIONE DELLA PAPER WEEK DI COMIECO: IN PUGLIA 9 INIZIATIVE E 10 IMPIANTI APERTI PER RACCONTARE IL RICICLO DI CARTA E CARTONE.

Bari – 7 aprile 2026. Dal 13 al 19 aprile, la Puglia sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.

Paper Weeker: creatività e formazione sul territorio

In Puglia sono in programma iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali – che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici.

Il calendario prevede attività che spaziano da laboratori creativi per trasformare carta e cartone in cartapesta e creare maschere carnevalesche o in cui manualità e creatività si fondono per trasformare un foglio di carta in un altro oggetto fino ad arrivare alla creazione di un diorama marino in carta e cartone ondulato.

Oltre alla provincia di Bari, sono coinvolte anche le province di Foggia, Lecce e Brindisi.

Luogo data e ora organizzatore attività Aradeo (LE) dal 13/4 al 19/4 Comune di Aradeo ARTISTI NEL RICICLAREUn laboratorio che valorizza la tradizione della cartapesta di Aradeo, trasformando carta e cartone di recupero in opere d’arte. Guidati dai maestri del Gruppo Carnevalesco Aradeino – Oscar Tramacere APS, i partecipanti apprenderanno tecniche tradizionali come l’uso della colla di farina e la lavorazione a strati. L’iniziativa coinvolge studenti e cittadini nella creazione di opere collettive dedicate al tema del riciclo e della natura, promuovendo sostenibilità e memoria storica del Carnevale. Atelier d’ArteLequile (Le) 19/4 – dalle 16.00 alle 19.00 Alessandra Bray Avanzi Cardboard Design LABORATORIO “NEL NOME DI SOCRATE” Un laboratorio creativo dedicato a bambini e ragazzi per sensibilizzare al riciclo del cartone e alla riduzione degli sprechi. Attraverso un’attività artistica e manuale, i partecipanti scopriranno come materiali di scarto possano trasformarsi in oggetti utili e creativi, dando nuova vita a ciò che normalmente viene considerato rifiuto. Ispirandosi al pensiero di Socrate, il laboratorio promuove uno sguardo consapevole sul consumo e sulle reali necessità quotidiane. Brindisi (BR) 19/4 – dalle 10.00 alle 12.00 Alice’s Wow UN MARE DI CARTA! SIRENE ED ALTRE CREATURE MARINEUn laboratorio didattico e creativo dedicato al riciclo e al collage 3D. I partecipanti realizzeranno un diorama utilizzando carta e cartone ondulato, dando vita a un mondo marino popolato da sirene, creature fantastiche e animali immaginari. L’attività si ispira al legame tra la città di Brindisi e il mare, stimolando la fantasia dei bambini attraverso la creazione di ambientazioni e personaggi che emergono dalle onde, valorizzando l’uso di materiali semplici e riciclati, promuovendo creatività, manualità e attenzione all’ambiente. Trani (BT) 16/4 (pomeriggio) AMIU S.p.A. “ALLA SCOPERTA DELLA CARTA”Iniziativa di sensibilizzazione ambientale dedicata alla conoscenza del ciclo della carta e del suo riciclo. L’attività si svolgerà presso il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri. Il percorso guiderà i partecipanti alla scoperta della corretta raccolta differenziata di carta e cartone e del valore della filiera del riciclo, illustrando le fasi che permettono di trasformare i rifiuti in nuova materia prima. Foggia (FG) 17/4 – dalle 9.00 alle 13.00 Liceo Lanza Perugini ECONOMIA CIRCOLAREL’iniziativa valorizza la scuola come comunità attiva e aperta al territorio, capace di sviluppare spirito critico e collaborazione con enti locali, imprese e terzo settore. Inserita in un percorso già avviato, promuove i principi dell’economia circolare per ridurre lo sfruttamento delle risorse, gli sprechi e l’impatto ambientale.Attraverso attività educative e pratiche, il progetto contribuisce a formare una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità, in linea con i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030: riduzione dei rifiuti, rigenerazione delle risorse, uso efficiente delle materie prime, innovazione e tutela dell’ambiente. San Severo (FG) 8/5 – 15/5 – 22/5 (mattina, pomeriggio, sera) Comune di San Severo “CICLO INFINITO: IL VIAGGIO DELLA SCATOLA”Il progetto prevede tre momenti distinti, rivolti a scuole, famiglie e commercianti, con l’obiettivo di rendere concreto il valore del riciclo.“Carta Canta”: incontro pubblico con esperti e operatori della filiera per presentare i dati di raccolta e premiare i quartieri più virtuosi.“Carton-Art”: laboratorio per studenti in cui gli imballaggi di cartone vengono trasformati in opere d’arte e arredi temporanei.“Aperitivo Zero Spreco”: attività nei negozi del centro per sensibilizzare i commercianti sulla corretta raccolta degli imballaggi, con distribuzione di un vademecum aggiornato. Alberobello (BA) dal 6/4 al 30/4 (lun-ven: pomeriggio / sab-dom: intera giornata) Associazione Chianche di Carta Aps CRIOUS FESTIVAL DEL FUMETTO E DELL’ILLUSTRAZIONEQuarta edizione del festival dedicato al fumetto e all’illustrazione, con mostre di vignettisti e dei lavori realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. L’iniziativa, inserita nelle celebrazioni del trentennale del riconoscimento UNESCO dei Trulli di Alberobello, propone anche laboratori sulla carta e masterclass sul suo valore nel rapporto tra arte e disegno.Ampio spazio sarà dedicato alla partecipazione delle scuole di ogni grado e degli istituti artistici del territorio, per valorizzare la creatività e il ruolo storico e culturale della carta. Bari (BA), Liceo Artistico “De Nittis – Pascali” (sede De Nittis) 13/4 – dalle 8.00 alle 11.00 Prof. Porcelli Francesco PICCOLI LIBRI CRESCONOUn laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di piccoli taccuini rilegati, utilizzando fogli di carta riciclata provenienti dalla scuola. I partecipanti impareranno le basi della rilegatura artigianale e decoreranno le copertine con la tecnica della linoleografia, creando pattern e segni unici. Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto (BA) dal 13/4 al 19/4 (giornata scolastica) Servizi Ambientali per il Nord Barese “DALLA CARTA AL VALORE: LE SCUOLE IN GARA PER IL RICICLO DELLA CARTA CON RUBITECO”Durante la Paper Week, 17 istituti scolastici dei comuni di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto partecipano a una sfida dedicata al riciclo di carta e cartone. All’interno delle scuole saranno installati eco-box per la raccolta e gli istituti si contenderanno il primato nella raccolta dei materiali da avviare a riciclo.L’iniziativa si inserisce nel progetto di educazione ambientale RuBiTeCo, che nei mesi di marzo, aprile e maggio coinvolge le scuole in attività di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e dell’economia circolare.

Imparare il ciclo del riciclo della carta: gli impianti di RicicloAperto 2026 visitabili in Puglia

Tra i momenti centrali della Paper Week, dal 14 al 17 aprile, c’è anche RicicloAperto, il progetto che permette a studenti e insegnanti di visitare gli impianti della filiera cartaria, eccezionalmente aperti al pubblico. Anche in Puglia sarà possibile entrare nei luoghi dove carta e cartone prendono nuova vita, seguendo tutte le fasi del processo di recupero e riciclo. Saranno coinvolti 10 impianti in cui circa 800 studenti potranno approfondire sul campo le corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone e conoscere da vicino l’intero ciclo del riciclo.

I siti visitabili in Puglia includono impianti di gestione dei rifiuti, cartiere e musei:

Località provincia azienda tipologia Putignano BA A.De Robertis & Figli S.p.A. cartotecnica Palo del Colle BA GM Service Import Export Srl impianto di gestione dei rifiuti Lucera FG Ecoalba S.C.P.A. impianto di gestione dei rifiuti Foggia FG La Puglia Recupero Srl impianto di gestione dei rifiuti Lequile LE Ecorisorse Srl impianto di gestione dei rifiuti Taviano LE Gial Plat Srl impianto di gestione dei rifiuti Manfredonia FG Spagnuolo Ecologia Srl impianto di gestione dei rifiuti Campi Salentina LE Sud Gas Srl impianto di gestione dei rifiuti Merine LE Museo della Stampa Città di Lecce museo Taranto TA Recsel Srl impianto di gestione dei rifiuti

La Paper Week 2026 in Italia

A livello nazionale, la Paper Week coinvolgerà per una settimana tutto il Paese con un ampio calendario di iniziative rivolte a cittadini di tutte le età. Sono circa 300 gli eventi in programma nell’arco della settimana tra workshop, seminari, mostre, incontri con le aziende della filiera, talk, spettacoli e laboratori. L’obiettivo è promuovere il valore e diffondere una maggiore conoscenza del ciclo del riciclo di carta e cartone.

Il calendario completo della Paper Week 2026 è disponibile su https://www.comieco.org/programma-paper-week/