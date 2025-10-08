Al via la prevendita del “Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno” della Pro Loco Manfredonia

Eventi ManfredoniaManfredonia

Si apre oggi, mercoledì 8 ottobre alle ore 19:00la prevendita ufficiale per il Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno, uno degli appuntamenti più attesi della giornata di festa dedicata al 25° anniversario della Pro Loco Manfredonia, in programma domenica 12 ottobre 2025 in Piazza Duomo dalle ore 20,00. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con alcuni ristoratori della città e le Pro Loco del territorio, offrirà un viaggio tra i sapori autentici del Gargano, tra tradizione, gusto e convivialità.

Il menu del Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno:

Ogni Pro Loco proporrà un prodotto tipico del proprio territorio, reinterpretato insieme ai locali manfredoniani:

Macco di favetta e cicoria

Bottega Signorini con Pro Loco Carpino

Crostino con stracciatella e pomodoro secco

Calice Rosa con Pro Loco Borgo Mezzanone

Focaccia bianca alle olive

Il Duomo Spizzicherie con Pro Loco Manfredonia

Flan di pancotto

Moody al Campanile con Pro Loco San Giovanni Rotondo

Assaggio di vino locale 

Vineria Vero

🎟️ Info e prevendita: nei locali aderenti durante i regolari orari di apertura e presso la Pro Loco di Manfredonia (Via Maddalena, 99), tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12:30.

La prevendita prenderà il via oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 19:00.

L’evento rientra nel programma della giornata celebrativa di domenica 12 ottobre, che vedrà anche momenti istituzionali, spettacoli musicali e occasioni di incontro dedicate alla città e alle sue tradizioni. Un appuntamento da non perdere per vivere insieme l’atmosfera autunnale del centro storico e festeggiare i 25 anni della Pro Loco Manfredonia con gusto e convivialità.

