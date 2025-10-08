[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via la prevendita del “Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno” della Pro Loco Manfredonia

Al via la prevendita del “Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno” della Pro Loco Manfredonia

Si apre oggi, mercoledì 8 ottobre alle ore 19:00, la prevendita ufficiale per il Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno, uno degli appuntamenti più attesi della giornata di festa dedicata al 25° anniversario della Pro Loco Manfredonia, in programma domenica 12 ottobre 2025 in Piazza Duomo dalle ore 20,00. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con alcuni ristoratori della città e le Pro Loco del territorio, offrirà un viaggio tra i sapori autentici del Gargano, tra tradizione, gusto e convivialità.

Il menu del Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno:

Ogni Pro Loco proporrà un prodotto tipico del proprio territorio, reinterpretato insieme ai locali manfredoniani:

• Macco di favetta e cicoria

Bottega Signorini con Pro Loco Carpino

• Crostino con stracciatella e pomodoro secco

Calice Rosa con Pro Loco Borgo Mezzanone

• Focaccia bianca alle olive

Il Duomo Spizzicherie con Pro Loco Manfredonia

• Flan di pancotto

Moody al Campanile con Pro Loco San Giovanni Rotondo

• Assaggio di vino locale

Vineria Vero

🎟️ Info e prevendita: nei locali aderenti durante i regolari orari di apertura e presso la Pro Loco di Manfredonia (Via Maddalena, 99), tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12:30.

La prevendita prenderà il via oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 19:00.

L’evento rientra nel programma della giornata celebrativa di domenica 12 ottobre, che vedrà anche momenti istituzionali, spettacoli musicali e occasioni di incontro dedicate alla città e alle sue tradizioni. Un appuntamento da non perdere per vivere insieme l’atmosfera autunnale del centro storico e festeggiare i 25 anni della Pro Loco Manfredonia con gusto e convivialità.