Al via la prevendita del “Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno” della Pro Loco Manfredonia
Si apre oggi, mercoledì 8 ottobre alle ore 19:00, la prevendita ufficiale per il Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno, uno degli appuntamenti più attesi della giornata di festa dedicata al 25° anniversario della Pro Loco Manfredonia, in programma domenica 12 ottobre 2025 in Piazza Duomo dalle ore 20,00. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con alcuni ristoratori della città e le Pro Loco del territorio, offrirà un viaggio tra i sapori autentici del Gargano, tra tradizione, gusto e convivialità.
Il menu del Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno:
Ogni Pro Loco proporrà un prodotto tipico del proprio territorio, reinterpretato insieme ai locali manfredoniani:
• Macco di favetta e cicoria
Bottega Signorini con Pro Loco Carpino
• Crostino con stracciatella e pomodoro secco
Calice Rosa con Pro Loco Borgo Mezzanone
• Focaccia bianca alle olive
Il Duomo Spizzicherie con Pro Loco Manfredonia
• Flan di pancotto
Moody al Campanile con Pro Loco San Giovanni Rotondo
• Assaggio di vino locale
Vineria Vero
🎟️ Info e prevendita: nei locali aderenti durante i regolari orari di apertura e presso la Pro Loco di Manfredonia (Via Maddalena, 99), tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12:30.
La prevendita prenderà il via oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 19:00.
L’evento rientra nel programma della giornata celebrativa di domenica 12 ottobre, che vedrà anche momenti istituzionali, spettacoli musicali e occasioni di incontro dedicate alla città e alle sue tradizioni. Un appuntamento da non perdere per vivere insieme l’atmosfera autunnale del centro storico e festeggiare i 25 anni della Pro Loco Manfredonia con gusto e convivialità.