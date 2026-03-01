Attualità Manfredonia

Al via la disinfestazione antilarvale a Manfredonia

Redazione1 Marzo 2026
L’Azienda Servizi Ecologici spa di Manfredonia rende noto che durante le giornate del 3 e 4 marzo 2026 inizierà l’attività programmata di disinfestazione antilarvale delle zone sensibili del territorio del Comune di Manfredonia a cura della ditta specializzata incaricata Urbano Chimica srl di San Giovanni Rotondo  (Fg).

Tanto per doverosa informazione alla Cittadinanza ed all’utenza tutta.

Manfredonia, 26 febbraio 2026

A.S.E. S.p.A. – Manfredonia

