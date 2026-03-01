Attualità Manfredonia
Al via la disinfestazione antilarvale a Manfredonia
L’Azienda Servizi Ecologici spa di Manfredonia rende noto che durante le giornate del 3 e 4 marzo 2026 inizierà l’attività programmata di disinfestazione antilarvale delle zone sensibili del territorio del Comune di Manfredonia a cura della ditta specializzata incaricata Urbano Chimica srl di San Giovanni Rotondo (Fg).
Tanto per doverosa informazione alla Cittadinanza ed all’utenza tutta.
Manfredonia, 26 febbraio 2026
A.S.E. S.p.A. – Manfredonia