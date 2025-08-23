ManfredoniaSport Manfredonia
Al Miramare di Manfredonia ‘Una partita per un sogno’
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Al Miramare di Manfredonia ‘Una partita per un sogno’
UNA PARTITA PER UN SOGNO
Stadio Miramare – Manfredonia
Un appuntamento unico di sport, solidarietà e tradizione:
Alle16:00 incontri amichevoli tra le scuole calcio della provincia.
Alle 18:30 la grande sfida:
Nazionale Attori 1971 vs una selezione tra: Forza Campioni, Vecchie Glorie Manfredonia Calcio 1932 + ASD Delfino Manfredonia calcio
Contributo: €10,00
(il ricavato sosterrà la nascita di un laboratorio sociale inclusivo sulla cartapesta ).
Unisciti a noi per vivere una giornata indimenticabile!