Al Miramare di Manfredonia ‘Una partita per un sogno’

Redazione23 Agosto 2025
UNA PARTITA PER UN SOGNO

📅 13 settembre 2025

📍 Stadio Miramare – Manfredonia

Un appuntamento unico di sport, solidarietà e tradizione:

⚽ Alle16:00 incontri amichevoli tra le scuole calcio della provincia.

⚽ Alle 18:30 la grande sfida:

Nazionale Attori 1971 vs una selezione tra: Forza Campioni, Vecchie Glorie Manfredonia Calcio 1932 + ASD Delfino Manfredonia calcio

👉 Contributo: €10,00

(il ricavato sosterrà la nascita di un laboratorio sociale inclusivo sulla cartapesta 🎭).

Unisciti a noi per vivere una giornata indimenticabile!

