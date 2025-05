[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al festival “Con gli Occhi Aperti” approda “Alberi Maestri Kids”: un viaggio teatrale inedito nella pineta di Siponto per bambini e famiglie alla scoperta degli alberi e delle piante

“Con gli Occhi Aperti”, il festival di teatro delle scuole e per le scuole di Bottega degli Apocrifi, realizzato col sostegno e la sinergia dell’Ambito territoriale delle politiche sociali dei Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, ci riserva nel weekend un appuntamento straordinario dedicato ai bambini, al teatro e alla natura.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, alle ore 18.30 nella Pineta di Siponto, andrà in scena lo spettacolo “Alberi Maestri Kids” della Compagnia Campsirago Residenza. Una replica speciale, con partenza dal Teatro Comunale “Lucio Dalla”, è in programma venerdì 23 mattina per le scuole dell’infanzia della città.

“Alberi Maestri Kids” è un viaggio di iniziazione, un percorso performativo che vive nei boschi, nei giardini o nei parchi pubblici. Uno spettacolo itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa. Un cammino d’incontro con il mondo arborei, con la sua stupefacente esistenza, con la sua complessità, la sua intelligenza e la sua incredibile capacità di risolvere situazioni complesse e di agire in rete.

Un personaggio fiabesco, una sorta di pifferaio magico guiderà i bambini in un percorso-spettacolo emozionante, una grande avventura attraverso il bosco e le sue creature. La guida accompagnerà i bambini, a cui verranno date delle speciali cuffie stereofoniche, lungo un percorso straordinario e stupefacente. I bambini saranno invitati tutti insieme a varcare la soglia tra il mondo degli uomini e quello degli alberi e incamminarsi in fila indiana su un sentiero magico. Sarà il sentiero stesso a parlare ai bambini e raccontargli come sono fatti gli alberi, della loro struttura e intelligenza di comunità.

I bambini incontreranno radici viventi da dissetare, vedranno piccoli funghi spuntare dalla terra, conosceranno gli elementali del bosco, gli spiriti degli alberi, fino a comprendere il principio della vita sulla terra: i semi. Attraverso piccole prove, sguardi e ascolto i bambini compiono un percorso di scoperta del mondo degli alberi per giungere infine ad incontrare il grande Albero degli alberi. E qui, la vita ricomincerà grazie ai bambini che riceveranno in dono dal grande gigante i loro preziosi semi.

Lo spettacolo, per la regia di Michele Losi e la drammaturgia di Sofia Bolognini e Michele Losi, vedrà in scena i performer Maura di Vietri e Stefano Pirovano.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 6 euro.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.