[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Dalla di Manfredonia parte il “Circolo degli ErEtici” con approfondimenti culturali che valorizzano il pensiero critico e il dialogo

Al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia dal 5 marzo 2025 prende vita il “Circolo degli ErEtici”, un ciclo di approfondimenti collegati alla Stagione Teatrale 2024/2025.

Da una idea di Cosimo Severo, regista e direttore artistico del Teatro Bottega degli Apocrifi, cominciano una serie di incontri/approfondimenti con artisti, giornalisti, studiosi e drammaturghi del panorama italiano. Una forma nuova che mischia l’arte alla formazione del pubblico e della cittadinanza.

“Chi sono oggi gli Eretici? Chi sono coloro che camminano lungo un margine, chi sono coloro che provano a mettere sotto una lente di ingrandimento squarci di una realtà che pare sempre più scontata, assuefatta dalla trascuratezza, imbrigliata dalla mortificazione del pensiero critico. Chi sono coloro che si ostinano a operare per una trasformazione dell’attenzione, portandola a valore cardine di ogni cambiamento possibile, chi in questi anni di benessere apparente ha continuato a farsi parola operosa in una omologazione culturale spaventosa. Chi in questi anni ha cercato di restituire forza e motivazione alle parole, troppo spesso annichilite e assoggettate a un uso propagandistico in una continuativa ricerca di consenso e potere?”, si domanda il regista Cosimo Severo.

“Ne abbiamo scelto alcuni, li abbiamo invitati a farsi testimoni di un racconto a più voci, di un circolo virtuoso aperto e largo, popolare e scientifico. Abbiamo ipotizzato dei momenti di discussione collettiva guidati dalla forza dell’esperienza, della prova sul campo, da coloro che mettendo sé stessi in discussione hanno scambiato desiderio con il proprio mestiere, e ne hanno fatto un motore di rinnovamento dello sguardo”, la conclusione.

Il Circolo inaugurerà i suoi incontri mercoledì 5 marzo al Teatro Dalla (ore 18.30) con una riflessione sul teatro e disabilità, con Davide Iodice, direttore della Scuola Elementare del Teatro e regista dello spettacolo “Pinocchio. Che cos’è una persona?”. A curare l’appuntamento sarà il giornalista e critico teatrale Alessandro Toppi, assieme al regista Cosimo Severo e alla drammaturga Stefania Marrone.

Nelle settimane successive a farsi testimoni ci saranno il regista Gabriele Vacis, il prof. e drammaturgo Gerardo Guccini, il drammaturgo e regista Emanuele Aldrovandi, il filosofo prof. Paolo Cascavilla, il filosofo e presidente di Puglia Culture prof. Paolo Ponzio, il professore e ricercatore Andrea Prencipe, il regista e attore Mimmo Borrelli e l’attore Fabrizio Gifuni.

A curare e guidare gli appuntamenti saranno la prof.ssa Silvia Mei dell’Università degli Studi di Bari; il giornalista e critico Alessandro Toppi, caporedattore de “La Falena” e collaboratore di “La Repubblica Napoli”; la critica teatrale Marianna Masselli, redattrice del web magazine “Teatro e Critica”; il giornalista Felice Sblendorio; la drammaturga Stefania Marrone e il regista Cosimo Severo.

Per restare aggiornati sulle date e sugli appuntamenti del Circolo è possibile consultare il sito web www.bottegadegliapocrifi.it.

Ogni appuntamento è a ingresso su iscrizione gratuita. Per l’intero ciclo di incontri si formerà un gruppo classe e, successivamente, saranno disponibili ulteriori ingressi sempre a titolo gratuito su prenotazione. Per informazioni e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.