Al Dalla di Manfredonia l’omaggio a De André e alla sua Buona Novella

Venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025, alle ore 21.00 al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia, andrà in scena “Buona novella”, l’omaggio dedicato a Fabrizio De André dalla New Generation Wind Orchestra – Città di Manfredonia in collaborazione con Bottega degli Apocrifi.

Una comunità di artisti in scena per rievocare un album che, a distanza di cinquant’anni dall’uscita, conserva una forza e un’attualità profetica incredibili.

Tre musicisti che hanno già sperimentato una ricerca personale dedicata al cantautore genovese: Matteo Fioretti, Andrea Stuppiello, Alessandra Facchiano.

Gli orchestrali, guidati dal M° Antonio Pio La Marca, autore degli arrangiamenti: Michele Sportiello, Domenico Facciorusso, Luca Leone, Libera Lamparella, Angelo Riccardo, Antonio Riccardo, Elisabetta Loconsole, Andrea Marturano, Gabriele Cosimo Gramazio, Giovanni D’Amato, Jacopo Giulio Mundo, Domenico Marasco, Antonio Trotta, Giuseppe Francesco Pio Bergantino, Melanie Armillotta, Antonio Ognissanti, Nicole Maria Trotta, Flavio Troiano, Fabio Troiano, Giuseppe Olivieri, Michele Canistro.

La corale “Mater et decor Carmeli”, diretta dal M° Nicoletta Basta: Vincenzo Masotti, Giuseppe Damiano, Michele Prencipe, Alfredo D’Andrea, Gaspare Pipitone, Domenico Granatiero, Domenico La Torre, Emanuele Gatta, Antonella Vitulano, Raffaella Riccardo, Antonietta Piemontese, Lucia Rizzi, Maria Stella Palumbo, Lucia La Torre, Consiglia Scaringelli, Donata Murgo, Angela Rita Murgo, Patrizia Muscatiello, Liberiana Gatta, Maria Antonietta Trotta, Giuseppina Barbetti, Teresa Di Bari.

Sul palco con loro don Salvatore Miscio, già autore del libro “Dio del cielo vienimi a cercare. Faber uomo in ricerca”, che ci traghetterà con le sue parole – scelte insieme a Cosimo Severo e Stefania Marrone – tra i brani di un album centrale nella poetica di De André.

Pubblicato con gran successo di pubblico e di critica nel 1970, ritenuto dall’autore uno dei suoi album migliori, “La buona novella” canta la poesia e la forza racchiuse nei Vangeli apocrifi, svelando la tradizione cristiana nel suo volto più umano e rivoluzionario.

Del suo disco, in un concerto live al Teatro Brancaccio del 1998, Faber disse: “Si era in piena lotta studentesca e le persone meno attente mi dicevano: ma come? Noi andiamo a lottare nelle università e fuori dalle università contro abusi e soprusi e tu invece ci vieni a raccontare la storia della predicazione di Gesù Cristo? Non avevano capito che voleva essere un’allegoria che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del ’68 e istanze – da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico sociale direi molto simili – che un signore, 1969 anni prima, aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell’autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universali. Si chiamava Gesù di Nazaret, e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi”.

Il biglietto, acquistabile online su Vivaticket o fisicamente al botteghino del Teatro “Lucio Dalla”, è al costo di 10 euro.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.