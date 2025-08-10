Eventi ManfredoniaManfredonia
Al Chiaro di Luna: una serata sotto le stelle tra danza, eleganza e passione a Manfredonia
Al Chiaro di Luna
Una serata sotto le stelle tra danza, eleganza e passione
Largo Diomede – Manfredonia (FG)
18 agosto 2025 – ore 20:30
Ingresso libero e gratuito
Il Comitato UISP Foggia–Manfredonia APS ti invita a una magica serata estiva con UISP Dance & Gym:
Danza Accademica
Danza Sportiva
Ginnastica Artistica
Ginnastica Ritmica
Un evento dedicato alla bellezza del movimento, alla forza dell’espressione e alla luce della grazia
Non mancare!