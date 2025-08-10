Eventi ManfredoniaManfredonia

Al Chiaro di Luna: una serata sotto le stelle tra danza, eleganza e passione a Manfredonia

Redazione10 Agosto 2025
Al Chiaro di Luna

Una serata sotto le stelle tra danza, eleganza e passione 

 Largo Diomede – Manfredonia (FG)

 18 agosto 2025 – ore 20:30

 Ingresso libero e gratuito

Il Comitato UISP Foggia–Manfredonia APS ti invita a una magica serata estiva con UISP Dance & Gym:

 Danza Accademica

 Danza Sportiva

 Ginnastica Artistica

 Ginnastica Ritmica

Un evento dedicato alla bellezza del movimento, alla forza dell’espressione e alla luce della grazia 

Non mancare!

