“AL CHIARO DI LUNA” – UISP DANCE & GYM

Manfredonia, 18 agosto 2025 – Largo Diomede

Il cuore della città, la magia delle sere d’estate, la luna, le stelle.

È questa la cornice di “Al Chiaro di Luna”, il format di spettacolo organizzato promosso dal Comitato UISP Foggia–Manfredonia con il patrocinio della Città di Manfredonia, in programma domani lunedì 18 agosto alle ore 20.30 in Largo Diomede.

Sul palco, il talento e la passione delle scuole di danza e ginnastica del territorio: Coreutica – Centro Studi Danza, Ginnastike, Lady Lory, Mary J Style, My Dance, Playa del Niño, Sabor Diferente Academy e Stelle della Daunia. Ognuna porterà in scena un frammento del proprio mondo, tra eleganza, energia ed emozioni, in uno spettacolo che saprà incantare grandi e piccoli.

Danza Accademica, Danza Sportiva, Ginnastica Artistica e Ritmica si intrecceranno in un viaggio che celebra il corpo, l’arte e la gioia di muoversi insieme. Una serata che è festa, incontro, bellezza: perché la danza e lo sport, sotto le stelle, parlano a tutti e uniscono la comunità.

Accesso libero e gratuito, vi aspettiamo!