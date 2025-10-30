Eventi CapitanataEventi Manfredonia

Al Centro Commerciale del Gargano la fiera del disco, cd e vinile

30 Ottobre 2025
🎶✨ Save the date! ✨🎶
Il 1 e 2 novembre torna al Centro Commerciale Gargano l’evento più atteso dagli amanti della musica:
la FIERA DEL DISCO, CD e VINILE 🤩
👉 nuovo, usato e da collezione.

Un’occasione unica per scoprire pezzi rari, curiosità e rivivere le emozioni senza tempo del vinile.
Non puoi mancare! 🔥

📍 Contrada Pace – Monte Sant’Angelo

