Aiutateci a ritrovare Giulia

Bulldog francese di 2 anni, è sterilizzata e microchippata, smarrita stamattina in zona San Camillo a Manfredonia.

Il suo padroncino non si da pace per lo smarrimento, aiutiamolo a ritrovarlo, diffondete il più possibile.

Grazie!