Agnese e Roberto: la Proposta di Matrimonio che Ha Commosso Tutto lo Studio

Mercoledì 18 febbraio 2026, nel pomeriggio televisivo di Uomini e Donne su Canale 5, si è vissuto un momento di autentica emozione che ha conquistato il pubblico e commosso gli stessi partecipanti in studio. Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, la coppia nata nel parterre del trono over, sono tornati nel salotto del dating show per raccontare come procede la loro relazione lontano dalle telecamere e hanno coronato il loro amore con una proposta di matrimonio da favola.

La puntata, già ricca di dinamiche sentimentali tra i protagonisti del trono over e classico, ha visto il ritorno di Agnese e Roberto a distanza di qualche mese dalla loro scelta di lasciare insieme il programma e vivere la quotidianità della loro storia d’amore. Con sorrisi sinceri e occhi lucidi, i due hanno condiviso con il pubblico i progressi del loro rapporto, confermando di essere più uniti e felici che mai.

Il momento più intenso è arrivato quando Roberto, visibilmente emozionato, ha letto alcune frasi d’amore scritte per Agnese e ha chiesto formalmente la sua mano proprio nello studio dove tutto era iniziato. Alla proposta, Agnese ha risposto con un deciso e commosso “sì”, sotto lo sguardo ammirato e commosso degli altri partecipanti e del pubblico presente.

La scena ha scatenato un’ondata di emozioni: molte dame presenti non hanno trattenuto le lacrime nel vedere la coppia protagonista di un lieto fine tanto atteso quanto autentico. La scelta di condividere questo passo così importante nel luogo in cui la loro storia ha preso vita ha reso il momento ancora più significativo per tutti i fan del dating show.

Con questa proposta, la coppia non solo ha confermato la solidità dei propri sentimenti, ma ha anche regalato agli spettatori uno dei momenti più toccanti della stagione, consolidando il loro ruolo tra le storie d’amore più amate del programma.