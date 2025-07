[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aggiudicati i lavori per la riqualificazione delle scalinate del centro storico di Vieste

Il Comune di Vieste annuncia l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle scalinate di via Barbacane, via Celestino V e via Alessandro III, nel cuore del centro storico. L’intervento sarà realizzato dalla ditta Basso Srl di Melfi, per un importo complessivo di oltre 800mila euro, con un ribasso del 6,10% rispetto alla base d’asta.

Un intervento atteso e necessario, che mira a restituire decoro, sicurezza e valore a tre delle scalinate più caratteristiche del borgo antico.

«Recuperare queste scalinate significa valorizzare la nostra identità urbana e rafforzare il legame tra cittadini, storia e territorio», dichiara l’architetto Mariella Pecorelli, vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici.

«Con questo progetto proseguiamo nel percorso di rigenerazione del centro storico, mettendo al centro la cura dello spazio pubblico come bene comune e la qualità degli interventi come segno di rispetto verso Vieste e chi la vive ogni giorno».

I lavori partiranno nei prossimi mesi e si inseriscono in un più ampio piano di interventi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del centro storico cittadino