After Work Yell! Club – Speciale Festival del Podcasting, ecco come partecipare

🎧 After Work Yell! Club – Speciale Festival del Podcasting

Sabato 27 settembre 2025 | dalle 16:00 alle 21:30

📍 Likeabee Creative Space – Barletta (BT)

🎟 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

https://www.eventbrite.it/e/after-work-yell-club-speciale-festival-del-podcasting-tickets-1663884867429?aff=oddtdtcreator

Il mondo del podcast arriva a Barletta con After Work Yell! Club – Speciale Festival del Podcasting, l’evento che unisce voci, storie, networking e formazione in una serata dedicata all’audio come spazio creativo, narrativo e culturale.

All’interno dello spazio creativo di Likeabee Creative Company, luogo di produzione podcast e contenuti digitali, va in scena un evento indipendete che rientra nel programma ufficiale in giro per l’Italia del Festival del Podcasting, il più importante appuntamento nazionale dedicato all’universo dell’audio.

Sarà un’occasione unica per incontrare giornalisti, podcaster, autori, creator e speaker radiofonici, scoprire come nasce un podcast e approfondire l’impatto che questo mezzo ha sulle narrazioni contemporanee, sulla cultura pop e sul racconto dell’attualità.

🗓 IL PROGRAMMA

🔸 16:00 – Welcome coffee & accrediti

Accoglienza dei partecipanti, musica di sottofondo e prime connessioni tra professionisti e appassionati.

🔸 16:30 – Workshop: “Dalla voce al racconto: come si costruisce un podcast che funziona”

Con Fabio Ragazzo (autore e producer di podcast) e Francesca Pedico (co-founder Likeabee Creative Company).

Un momento pratico per scoprire struttura, ritmo e produzione di un podcast efficace, dall’idea alla voce.

🔸 17:45 – Panel 1: “Narrazioni, attualità e giornalismo”

Il podcast come strumento per raccontare il reale, tra inchiesta, memoria e nuove forme di giornalismo d’inchiesta.

Con:

– Antonio Iovane, giornalista, podcaster e autore – One Podcast (Gruppo GEDI)

– Emilio Mola, giornalista e podcaster “Daily Five” di CNC Media

– Luigi Lupo, giornalista e autore “Le cento stanze” di Skytg24

Modera: Bianca Chiriatti, giornalista “La Gazzetta del Mezzogiorno”

🔸 18:30 – Panel 2: “Cultura pop, algoritmi e voci che restano”

Un confronto sulle voci che fanno la differenza e restano nell’immaginario, anche quando il digitale accelera.

Con:

– Andrea Lucatello, giornalista, speaker Radio Capital e podcaster “Pizza Surgelata” – One Podcast (Gruppo GEDI)

– Giacomo Giaquinto, storyteller e podcaster “Non spegenere la luce”

– Fabio Ragazzo, podcast producer e autore “Scandali”,”L’Unicorno”, “Freedomland”

Modera: Marco Guacci, speaker Radio Norba

🔸 19:15 – Open Mic

Uno spazio aperto per far emergere nuovi talenti audio.

I partecipanti potranno salire sul palco per presentare il proprio podcast o un’idea inedita. Un’occasione per mettersi in gioco.

🔸 20:00 – YELL! Podcast Live

Registrazione dal vivo di un episodio del podcast di casa Likeabee, con la partecipazione della content creator Olimpia Peroni.

🔸 20:30 – Networking, vino e DJ set

Degustazione di vini locali, dj set a cura di Ruggiero Disalvo, chiacchiere, nuovi incontri e collaborazioni che (forse) nasceranno proprio qui.

🎯 A CHI SI RIVOLGE

L’evento è pensato per:

🎙 Podcaster

🧠 Creativi, studenti e professionisti della comunicazione

📻 Giornalisti, autori, speaker

🎧 Appassionati di podcast e audio storytelling

💡 Aziende e brand che vogliono esplorare il branded podcasting

📍 DOVE

Likeabee Creative Space

Via Francesco Rizzitelli 22, Barletta (BT)

Spazio creativo, studio podcast e sede di Likeabee – Creative Company specializzata in branded podcast, content marketing e strategie digitali.

🎟 PRENOTAZIONE

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati.

Prenota ora il tuo biglietto per garantirti l’ingresso!