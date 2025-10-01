Afragolese – Manfredonia: info tagliandi settore ospiti
In vista della gara di campionato Afragolese–Manfredonia, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio “L. Moccia” di Afragola, la società ospitante ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi riservati al settore ospiti.
I biglietti, al costo di 10€ (non sono previsti ridotti), saranno disponibili secondo le seguenti modalità:
- Prevendita online sul circuito go2.it fino alle ore 19:00 di sabato 4 ottobre 2025, al seguente link https://go2.it/evento/asd-ac-afragolese-vs-manfredonia-/8886
- Il giorno della gara, presso il botteghino ospiti dello stadio “L. Moccia”, fino alle ore 15:00 e comunque fino ad esaurimento posti disponibili.
La capienza del settore ospiti, temporaneamente ridotta per lavori di manutenzione, sarà limitata a 50 unità.
All’ingresso dello stadio potrà essere richiesto un documento di riconoscimento in corso di validità. L’eventuale mancanza del documento potrà comportare il divieto di accesso.
L’accesso al settore ospiti e l’area parcheggio riservata saranno collocati nei pressi della tribuna scoperta dello stadio “L. Moccia” (lato campo da rugby).